Librairei Chantepages Lecture d'albums à la librairie Librairie Chantepages Tulle samedi 20 septembre 2025.

Librairie Chantepages 8 Quai Baluze Tulle Corrèze

Gratuit

2025-09-20

2025-09-20

Une sélection faite par Claire parmi nos coups de cœur. Elle accueillera les enfants dans un cocon tout doux et confortable. Les doudous sont bienvenus. 10 h 00/10 h 30 à partir de 12 mois et jusqu'à 3 ans 10 h 45/11 h 15 à partir de 3 ans et quart jusqu'à 6 ans Gratuit Sur inscription – .

Librairie Chantepages 8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 97 contact@librairiechantepages.fr

