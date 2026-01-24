Librairie Chantepages Atelier créatif avec Géraldine thème nature Tulle
Librairie Chantepages Atelier créatif avec Géraldine thème nature
8 Quai Baluze Tulle Corrèze
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
09h45/10h30 Fabrique ton bestiaired’insectes avec dessins et végétaux Dès 3 ans/5ans accompagné d’un parent 16€/duo
10h45/11h30 Bestiaire en solo dès 6 ans 8€/enfant – .
8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepages.fr
English : Librairie Chantepages Atelier créatif avec Géraldine thème nature
