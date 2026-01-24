Librairie Chantepages Atelier créatif avec Géraldine

8 Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

La mosaïque envhit les rues et nous inspire ! viens créer ton personnage pixellisé en mixant les couleurs de ton choix Dès 6 ans 12€/enfants – .

8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepage.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Librairie Chantepages Atelier créatif avec Géraldine

L’événement Librairie Chantepages Atelier créatif avec Géraldine Tulle a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze