Librairie Chantepages Atelier créatif avec Géraldine Tulle
8 Quai Baluze Tulle Corrèze
La mosaïque envhit les rues et nous inspire ! viens créer ton personnage pixellisé en mixant les couleurs de ton choix Dès 6 ans 12€/enfants – .
8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepage.fr
English : Librairie Chantepages Atelier créatif avec Géraldine
