Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie 8 qui Baluze Tulle

Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie

8 qui Baluze 8 Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Découvre l’art du pop-up en créant une jolie carte 3D sur le thème de la nature. De 5 à 10 ans, en duo parent/enfant

15 €/duo – .

8 qui Baluze 8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepages.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie

L’événement Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie Tulle a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze