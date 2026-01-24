Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie 8 qui Baluze Tulle
Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie 8 qui Baluze Tulle mercredi 18 février 2026.
Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie
8 qui Baluze 8 Quai Baluze Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Découvre l’art du pop-up en créant une jolie carte 3D sur le thème de la nature. De 5 à 10 ans, en duo parent/enfant
15 €/duo – .
8 qui Baluze 8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepages.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie
L’événement Librairie Chantepages Atelier pop-up avec Virginie Tulle a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze