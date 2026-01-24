Librairie Chantepages atelier Qi Gong 8 quai baluze Tulle

Librairie Chantepages atelier Qi Gong

8 quai baluze 8 Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Atelier Qi Gong avec Dominique Art énergétique, gymnastique, cette pratique favorise le calme, la concentration, la sérénité. 10€/parteiciapnt de 6 à 10 ans Prévoir une petite bouteille eau/coussin/tapis de sol – .

8 quai baluze 8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepages.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Librairie Chantepages atelier Qi Gong

L’événement Librairie Chantepages atelier Qi Gong Tulle a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze