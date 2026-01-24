Librairie Chantepages Atelier Quilling avec Catherine Tulle

Librairie Chantepages Atelier Quilling avec Catherine

8 Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Amuse-toi avec cet art qui consiste à réaliser des décors confectioonés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes Dès 7 ans. 8€/enfant .

8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepages.fr

