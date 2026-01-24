Librairie Chantepages Atelier Quilling avec Catherine Tulle
Librairie Chantepages Atelier Quilling avec Catherine Tulle vendredi 13 février 2026.
Librairie Chantepages Atelier Quilling avec Catherine
8 Quai Baluze Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Amuse-toi avec cet art qui consiste à réaliser des décors confectioonés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes Dès 7 ans. 8€/enfant .
8 Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepages.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Librairie Chantepages Atelier Quilling avec Catherine
L’événement Librairie Chantepages Atelier Quilling avec Catherine Tulle a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze