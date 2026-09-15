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Librairie éphémère – Éditions 303 Passage Sainte-Croix Nantes

samedi 21 novembre 2026 · Passage Sainte-Croix · Nantes

Librairie éphémère – Éditions 303 Passage Sainte-Croix Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
12:00
Lieu
Passage Sainte-Croix
Adresse
9 Rue de la Baclerie
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 12:00 – 18:30
Gratuit : non Entrée libre Tout public 

Cette vente sera l’occasion de découvrir la richesse éditoriale de cette maison d’édition, consacrée au patrimoine, à l’architecture, aux arts, à l’histoire et aux cultures des Pays de la Loire.Revues thématiques, beaux livres et numéros anciens seront proposés à des tarifs préférentiels. Une invitation à feuilleter, explorer et enrichir sa bibliothèque à petits prix.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000
02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/evenements/editions-303/


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