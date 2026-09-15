Librairie éphémère – Éditions 303 Passage Sainte-Croix Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Passage Sainte-Croix · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 12:00 – 18:30
Gratuit : non Entrée libre Tout public
Cette vente sera l’occasion de découvrir la richesse éditoriale de cette maison d’édition, consacrée au patrimoine, à l’architecture, aux arts, à l’histoire et aux cultures des Pays de la Loire.Revues thématiques, beaux livres et numéros anciens seront proposés à des tarifs préférentiels. Une invitation à feuilleter, explorer et enrichir sa bibliothèque à petits prix.
Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000
02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/evenements/editions-303/
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