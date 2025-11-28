Librairie itinérante Rue des Résiniers Marcheprime

Librairie itinérante

Rue des Résiniers Parc Pereire Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Vente de livres neufs et d’occasion par la librairie associative itinérante Des livres à bord

Dans cette librairie ambulante, vous pourrez retrouver des livres pour tous les âges et tous les budgets, des livres d’occasion et des livres neufs, des auteurs locaux de Gironde ou de l’autre bout du monde.

N’hésitez pas à faire du tri dans vos étagères ! Lors du passage de la librairie sur votre commune, vous pouvez donner vos livres afin qu’ils trouvent une nouvelle vie. .

Rue des Résiniers Parc Pereire Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 39 05 14 contact@deslivresabord.fr

English : Librairie itinérante

German : Librairie itinérante

Italiano :

Espanol : Librairie itinérante

L’événement Librairie itinérante Marcheprime a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Coeur Bassin