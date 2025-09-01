Librairie la petite parenthèse animations et ateliers du mois La Petite Parenthèse Audenge

Librairie la petite parenthèse animations et ateliers du mois La Petite Parenthèse Audenge lundi 1 septembre 2025.

Librairie la petite parenthèse animations et ateliers du mois

La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-01

Chaque mois, La Petite Parenthèse propose des animations et des ateliers.

Retrouvez le détail sur Facebook La-Petite-Parenthese .

La Petite Parenthèse 1 Avenue du Vieux Bourg Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 36 02 05 librairielapetiteparenthese@gmail.com

English : Librairie la petite parenthèse animations et ateliers du mois

German : Librairie la petite parenthèse animations et ateliers du mois

Italiano :

Espanol : Librairie la petite parenthèse animations et ateliers du mois

L’événement Librairie la petite parenthèse animations et ateliers du mois Audenge a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Coeur Bassin