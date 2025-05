Le grand reporter et navigateur Arnaud de la Grange – Librairie Le Divan Paris, 22 mai 2025, Paris.

Embarquez pour une aventure maritime où se dévoilent les héros légendaires et les mystères qui ont forgé la légende des mers.

Arnaud de la Grange fait revivre les destins hors du commun de figures maritimes emblématiques (de Suffren, Moitessier, de Lapérouse ou encore Anita Conti). Il entraîne également le lecteur avec lui, se jouant des époques, au plus près du commando Kieffer ou avec l’équipage de la Jeanne, allant jusqu’aux plus lointaines contrées, afin de révéler les secrets des îles les plus mystérieuses.

À travers des récits documentés, Arnaud de la Grange met ainsi en lumière le rapport intime entre l’homme et l’océan.

Grand reporter, Arnaud de la Grange est actuellement en poste à Londres. Passionné par l’histoire et la mer, il est aussi navigateur.

Venez découvrir « La Légende des mers : Héros, mystères & aventures au long cours » publié aux Éditions du Rocher.

Au programme : discussion, signature et verre amical.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Quentin Crestinu

Accessibilité: PMR

Le jeudi 22 mai 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Librairie Le Divan 203 Rue de la Convention 75015 Paris

https://www.librairie-ledivan.com/agenda-175070/arnaud-de-la-grange-presente-son-nouvel-ouvrage-la-legende-des-mers-heros-mysteres-et-aventures-au-long-cours-/

Arnaud de La Grange présente son nouvel ouvrage « La Légende des mers : Héros, mystères & aventures au long cours »