LIBRAIRIE LES ETINCELLES Nort-sur-Erdre

34 rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Le programme à la librairie Les Etincelles
6/12 avec Delphine VAUTE
10h30 linogravure
et à 15h Cyanotype
13/12 gouache à 15h .
34 rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire librairielesetincelles@gmail.com
