LIBRAIRIE LES ETINCELLES Nort-sur-Erdre

LIBRAIRIE LES ETINCELLES

34 rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-13

Le programme à la librairie Les Etincelles

6/12 avec Delphine VAUTE

10h30 linogravure

et à 15h Cyanotype

13/12 gouache à 15h .

34 rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire librairielesetincelles@gmail.com

English :

The program at Les Etincelles bookshop

