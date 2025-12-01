Librairie Nouvelles Impressions Dédicace de Frédéric Le Guen-Geffroy, Nouvelles Impressions Dinard
Librairie Nouvelles Impressions Dédicace de Frédéric Le Guen-Geffroy, Nouvelles Impressions Dinard mardi 30 décembre 2025.
Librairie Nouvelles Impressions Dédicace de Frédéric Le Guen-Geffroy
Nouvelles Impressions 42, rue Levavasseur Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-30 16:30:00
fin : 2025-12-30 18:30:00
2025-12-30
Venez rencontrer Frédéric Le Guen-Geffroy, le dinardais champion du monde de pâté en croûte, à la librairie Nouvelles Impressions. .
Nouvelles Impressions 42, rue Levavasseur Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 15 95
