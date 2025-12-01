Librairie Nouvelles Impressions Dédicace de Frédéric Le Guen-Geffroy, Nouvelles Impressions Dinard

Librairie Nouvelles Impressions Dédicace de Frédéric Le Guen-Geffroy

Nouvelles Impressions 42, rue Levavasseur Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 16:30:00

fin : 2025-12-30 18:30:00

Date(s) :

2025-12-30

Venez rencontrer Frédéric Le Guen-Geffroy, le dinardais champion du monde de pâté en croûte, à la librairie Nouvelles Impressions. .

Nouvelles Impressions 42, rue Levavasseur Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 15 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Librairie Nouvelles Impressions Dédicace de Frédéric Le Guen-Geffroy Dinard a été mis à jour le 2025-12-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme