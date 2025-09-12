Librairie Rencontre avec Emmanuel Guibert Librairie Le Temps qu’il fait Mellionnec

Librairie Rencontre avec Emmanuel Guibert

Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’Eglise Mellionnec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-12 17:00:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Rencontre avec le dessinateur et scénariste Emmanuel Guibert, en partenariat avec Skol Doc 17 h public enfant

18h public adulte

À la librairie Le Temps qu’il fait

Entrée libre

Org. La librairie Le Temps qu’il fait .

Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’Eglise Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

