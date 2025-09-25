Librairie Rencontre avec Hubert Guillaud Librairie Le Temps qu’il fait Mellionnec

Librairie Rencontre avec Hubert Guillaud

Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’Eglise Mellionnec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-25 18:30:00

Rencontre avec Hubert Guillaud « Les algorithmes contre la société »

rencontre organisée en partenariat avec Prospect station

À 18h30 la librairie Le Temps qu’il fait

Entrée libre

Org. La librairie Le Temps qu’il fait .

Librairie Le Temps qu’il fait 12 Place de l’Eglise Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

