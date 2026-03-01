Libr’art Le Labo-Telier Ornans
Atelier d’expression libre par les arts plastiques. Chaque vendredi des semaines impaires, vous êtes invités à venir découvrir des matières, des outils, des médiums vous permettant de développer votre propre créativité. Ni cours de dessin, ni cours de peinture mais lieu d’expériences artistiques… Ceci dans une ambiance sereine, conviviale, respectueuse. C’est une ouverture au plaisir de jouer, d’inventer, de mettre en forme, de créer… .
Le Labo-Telier 27 rue Eugène Cusenier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 60 89 27 josettebichet@sfr.fr
