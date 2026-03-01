Libr’art Le Labo-Telier Ornans

Libr’art

Le Labo-Telier 27 rue Eugène Cusenier Ornans Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 14:00:00

fin : 2026-06-05 16:30:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-27 2026-04-10 2026-04-24 2026-05-08 2026-05-22 2026-06-05 2026-06-19 2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11 2026-09-25 2026-10-09 2026-10-23 2026-11-06 2026-11-20 2026-12-04

Atelier d’expression libre par les arts plastiques. Chaque vendredi des semaines impaires, vous êtes invités à venir découvrir des matières, des outils, des médiums vous permettant de développer votre propre créativité. Ni cours de dessin, ni cours de peinture mais lieu d’expériences artistiques… Ceci dans une ambiance sereine, conviviale, respectueuse. C’est une ouverture au plaisir de jouer, d’inventer, de mettre en forme, de créer… .

Le Labo-Telier 27 rue Eugène Cusenier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 60 89 27 josettebichet@sfr.fr

