Libre de Toutes Peurs ! théâtre l’inox Bordeaux

Libre de Toutes Peurs ! 4 et 5 novembre théâtre l'inox Gironde

à partir de 17€ (11€ avec la carte jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:00:00

Fin : 2025-11-05T20:30:00 – 2025-11-05T22:00:00

LIBRE DE TOUTES PEURS !

Une comédie interactive aussi drôle que libératrice !

Rendez-vous au Théâtre L’Inox – Bordeaux

️ Mardi 4 novembre 2025 – 20h30

️ Mercredi 5 novembre 2025 – 20h30

d’autres dates www.ingrid-da-ronch.com

Préparez-vous à vivre une soirée unique, entre théâtre, introspection, rires et émotions !

« Libre de Toutes Peurs ! », c’est :

Une plongée immersive dans l’univers de nos peurs et blocages

Des sketches hilarants et touchants

Des exercices interactifs et surprenants

Des expériences fortes, partagées avec le public

Beaucoup de rires… et toujours beaucoup d’amour

Une comédie pas comme les autres, conçue comme un véritable laboratoire de transformation : on y rit, on réfléchit, on se dépasse… et on repart le cœur plus léger.

️ Venez vivre une aventure hors du temps, où chaque spectateur devient acteur de sa propre libération !

Avec : Ingrid da Ronch et Jérôme Thévenet

Mise en scène : Nicolas Fuchs

Une production : Beautiful Spark Production

THÉÂTRE L’INOX – Bordeaux

11-13 Rue Fernand Philippart 33000 Bordeaux

Réservations :

www.ingrid-da-ronch.com

www.billetreduc.com

L’auteure Comédienne Ingrid da Ronch durant ce spectacle nous partage quinze clefs pour passer à l’action dans notre vie et se mettre en oeuvre pour réaliser nos rêves.

Un Spectacle unique qui met en lumière le mécanisme de la pensée. Toutes ces pensées qui nous freinent et nous empêchent de passer à l’action.

Comment s’en libérer pour vivre pleinement sa vie ?

Alors prêts pour vous libérer de vos peurs, du stress et vous mettre en oeuvre pour réaliser vos rêves ?

» Ingrid da Ronch l’auteure est passionnée par les mécanismes de la psychologie et des relations humaines.

C’est son parcours personnel qui nourrit son spectacle, elle partage la scène avec Jérôme Thévenet.

Leur duo fonctionne si bien que l’on ne sait plus si on assiste à un véritable séminaire ou bien si c’est un spectacle, en fait, c’est bien les deux. Sans en avoir l’air, chaque spectateur est emmené à réfléchir sur sa vie et sur ce qu’il pourrait faire pour se réaliser pleinement. Je recommande ce petit bijou inattendu qui vient nous secouer joyeusement pour être simplement plus heureux dans nos vies. »

www.ingrid-da-ronch.com

Un spectacle qui peut transformer votre vie. 15 clefs puissantes pour réveiller le potentiel qui sommeille en vous. ✨ Passez à l’action. ✨ Osez enfin vivre vos rêves. développementpersonnel bienêtre

