Libre errance Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 21:00 – 22:00

Gratuit : non 15,00€ PLEIN TARIF10,00€ TARIF ELEVE DU THEATRE11,00€ TARIF RÉDUIT

Libre Errance, un spectacle de choix. Tout est dit, non ?Par et avec Christelle Lachaume et Estelle BazireauDurée : env 60 min

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32304-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA



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