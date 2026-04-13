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Libre errance Fabrique à Impros (La) Nantes

Libre errance Fabrique à Impros (La) Nantes

Libre errance Fabrique à Impros (La) Nantes vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Fabrique à Impros (La)

Adresse : 14 rue de l'Arche Sèche

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 21:00

Tarif : 15,00€ PLEIN TARIF10,00€ TARIF ELEVE DU THEATRE11,00€ TARIF RÉDUIT

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 21:00 – 22:00
Gratuit : non 15,00€ PLEIN TARIF10,00€ TARIF ELEVE DU THEATRE11,00€ TARIF RÉDUIT  

Libre Errance, un spectacle de choix. Tout est dit, non ?Par et avec Christelle Lachaume et Estelle BazireauDurée : env 60 min

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000
https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32304-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA


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