Libr’échanges, « La grande aventure du commerce à Nîmes » à 11h Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Libr’échanges, « La grande aventure du commerce à Nîmes » à 11h Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Rencontre avec les autrices Francine Cabane et Danièle Jean et l’illustratrice Camille Penchinat autour de leur ouvrage « La grande aventure du commerce à Nîmes », pour échanger autour de la tradition du textile, mais aussi des cafés, des merceries ou d’une échoppe de tapis. Un registre commercial du XVIIIe siècle, acquis par la bibliothèque du Carré d’Art, sera présenté pour l’occasion, à l’entresol de Carré d’art : bibliothèque adultes.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

