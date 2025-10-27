Libres ! 1944-1947 Quai Provost Le Pellerin

Libres ! 1944-1947 Quai Provost Le Pellerin lundi 27 octobre 2025.

Libres ! 1944-1947 27 octobre – 17 novembre Quai Provost Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-27T00:00:00 – 2025-10-27T00:30:00

Fin : 2025-11-17T00:00:00 – 2025-11-17T00:30:00

En effet, du 27 octobre au 17 novembre, découvrez l’exposition « Libres ! 1944-1947 », une fresque historique émouvante et instructive, installée en plein air, le long du quai Provost, pour ne jamais oublier.

À travers une série de panneaux chronologiques, cette exposition itinérante vous plonge au cœur de l’histoire de la métropole nantaise, depuis les derniers mois de l’occupation allemande en 1944 jusqu’aux prémices de la reconstruction en 1947. C’est un récit vivant et poignant qui se dévoile au fil des pas : celui de la Résistance, de la Libération et du retour à la République.

Un travail d’archives…

Réalisée avec le concours des communes de Nantes Métropole et d’associations d’histoire locale, l’exposition met en lumière des archives rares, publiques et privées, certaines issues de la Grande Collecte nationale lancée pour commémorer les 80 ans de la Libération. Documents d’époque, photographies, témoignages et même planches de bandes dessinées donnent chair à cette période décisive de notre histoire.

Un voyage dans le temps…

Bien plus qu’un simple parcours historique, cette exposition hors-les-murs est une invitation au souvenir, un acte de transmission essentiel pour que les générations présentes et futures se rappellent le prix de la liberté.

Alors, laissez-vous happer par ce voyage dans l’histoire, prenez le temps de vous arrêter, de lire, pour marcher dans les pas de celles et ceux qui ont reconstruit un avenir sur les ruines du conflit.

Plus d’infos sur https://archives.nantes.fr

Quai Provost Quai du docteur Provost – 44640 Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://archives.nantes.fr »}]

À l’occasion du 80ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Archives de Nantes vous invitent à un véritable voyage dans le temps. Exposition

Bal de la Victoire, place du Commerce à Bouaye, le 8 mai 1945

© Collection Michel Gautier, Bouaye Histoire