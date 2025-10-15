Libre(s) Cie Art Zygote / Le Théâtre Laval

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-15 16:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Théâtre de papier

Par un splendide théâtre de papier, deux comédiennes livrent un conte universel sur l’accueil et la liberté.

Voici trois ours, les frères Zzli, qui débarquent un jour dans le jardin d’une petite fille. Tissant une belle amitié avec les trois gaillards, elle décide de partager cette rencontre avec ses voisins en organisant une fête. Mais presque tous déclinent l’invitation et, hostiles à leur présence, mettent en place l’expulsion des frères ours…

En adaptant l’album jeunesse Les Frères Zzli d’Alex Cousseau, la compagnie lavalloise se place à hauteur d’enfant pour aborder avec poésie des questions très actuelles. La relation à l’Autre, l’hospitalité ou encore la liberté, celle d’accueillir et de résider par les magies de la manipulation et d’un théâtre de papier aux mille couleurs s’ouvrent ici des voies vers un autre monde possible.

• Mercredi 15 octobre à 16h et 18h

• Le Théâtre (Rotonde)

• Dès 3 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

