LIBRE(S) Espace culturel Henri Salvador Coulaines

LIBRE(S) Espace culturel Henri Salvador Coulaines mardi 28 avril 2026.

LIBRE(S)

Espace culturel Henri Salvador 2 place Jean-Claude Boulard Coulaines Sarthe

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

THEATRE DE PAPIER Compagnie ART ZYGOTE Jeune public à partir de 4 ans Durée: 30 min

Les frères Zzli sont 3 ours. Ils débarquent un jour dans le jardin d’une petite fille. Elle tisse une amitié avec ces trois gaillards et décide de partager cette belle rencontre avec ses voisins en organisant une fête. Mais presque tous déclinent l’invitation et en guise de réponse ils mettent en place l’expulsion des frères Zzli.

Ce spectacle questionne les notions de liberté, celle d’accueillir et de résider. .

Espace culturel Henri Salvador 2 place Jean-Claude Boulard Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire culture@coulaines.fr

English :

PAPER THEATRE Compagnie ART ZYGOTE Young audience from 4 years Duration: 30 min

German :

THEATRE DE PAPIER Compagnie ART ZYGOTE Junges Publikum ab 4 Jahren Dauer: 30 Min

Italiano :

TEATRO DI CARTA Compagnie ART ZYGOTE Pubblico giovane da 4 anni Durata: 30 min

Espanol :

TEATRO DE PAPEL Compagnie ART ZYGOTE Público infantil a partir de 4 años Duración: 30 min

L’événement LIBRE(S) Coulaines a été mis à jour le 2025-09-02 par CDT72