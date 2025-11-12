Libres les mercredis : Explore le musée Musée Quai Zola Rennes Mercredi 12 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Cette visite est un moment privilégié pour les enfants. Ils exploreront les différents espaces du musée puis créeront leur musée rêvé.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T15:30:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-jeune-public/libres-les-mercredis-explore-le-musee

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine