Libres les mercredis : La Jeunesse des Beaux-Arts Musée Quai Zola Rennes Mercredi 11 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

Partez sur lesr les traces des artistes qui ont façonné Rennes. À travers les œuvres exposées, vous découvrerez comment sont nées l’École des Beaux-Arts et le musée, deux institutions étroitement li…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, **cliquez sur le bouton « réserver ».**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-11T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-11T15:30:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-atelier-jeune-public/libres-les-mercredis-la-jeunesse-des-beaux-arts

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



