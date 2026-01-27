Libres les mercredis : La Jeunesse des Beaux-Arts Musée Quai Zola Rennes
Libres les mercredis : La Jeunesse des Beaux-Arts Musée Quai Zola Rennes Mercredi 11 février, 14h30 Ille-et-Vilaine
Partez sur lesr les traces des artistes qui ont façonné Rennes. À travers les œuvres exposées, vous découvrerez comment sont nées l’École des Beaux-Arts et le musée, deux institutions étroitement li…
Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, **cliquez sur le bouton « réserver ».**
Début : 2026-02-11T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-11T15:30:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-atelier-jeune-public/libres-les-mercredis-la-jeunesse-des-beaux-arts
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine