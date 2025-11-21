LIBRE(S) PAR LA COMPAGNIE 21GRAMMES ET DES POUSSIÈRES MAISON D’ACTEURS Carbonne

LIBRE(S) PAR LA COMPAGNIE 21GRAMMES ET DES POUSSIÈRES

MAISON D’ACTEURS 2231 Avenue du Volvestre Carbonne Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 21:40:00

2025-11-21

Dans le cadre des actions de lutte contre les violences intrafamiliales: Une mère et son fils en mal de communication dans un face à face émouvant. Il y a les non-dits. Il y a les secrets. Il y a aussi les choses qui explosent. Ce huis clos poignant met en lumière les blessures intimes, les silences

Distribution création de & avec Marie-Cécile Fourès & avec Christophe Blanchet Collaboration artistique de Didier Albert Musiques de Stéphane Fourès

Le livre “ On ira voir la mer demain Ou un dimanche” de Marie-Cécile Fourès qui est inspiré de cette pièce sera vendu et dédicacé à la fin de la pièce dans notre espace de convivialité. 15 .

MAISON D'ACTEURS 2231 Avenue du Volvestre Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie

English :

As part of an initiative to combat domestic violence, a mother and son struggle to communicate in a moving face-to-face encounter. There are things left unsaid. There are secrets. And then there are the things that explode. This poignant intimate story brings to light intimate wounds and silences

German :

Im Rahmen der Aktionen zur Bekämpfung innerfamiliärer Gewalt: Eine Mutter und ihr Sohn, die sich nicht verständigen können, stehen sich in einem bewegenden Gespräch gegenüber. Es gibt Unausgesprochenes. Es gibt die Geheimnisse. Es gibt auch Dinge, die explodieren. Diese ergreifende Szene hinter verschlossenen Türen zeigt intime Verletzungen, Schweigen

Italiano :

Nell’ambito di una campagna contro la violenza domestica, una madre e un figlio lottano per comunicare in un commovente faccia a faccia. Ci sono cose non dette. Ci sono segreti. E poi ci sono le cose che esplodono. Questa storia struggente, ripresa dalle telecamere, porta alla luce le ferite intime, i silenzi..

Espanol :

En el marco de una campaña de lucha contra la violencia doméstica, una madre y su hijo luchan por comunicarse en un emotivo cara a cara. Hay cosas que no se dicen. Hay secretos. Y luego están las cosas que explotan. Esta conmovedora historia a cámara saca a la luz las heridas íntimas, los silencios..

