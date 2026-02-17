Libres paroles , une scène ouverte poétique Bibliothèque municipale Lamartine Aix-les-Bains

Libres paroles , une scène ouverte poétique

Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 19:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Le 20 mars 2026, de 18h30 à 19h30, la bibliothèque vous donne rendez-vous au 1er étage pour une soirée placée sous le signe de la poésie et du partage à l’occasion du Printemps des Poètes 2026.

.

Bibliothèque municipale Lamartine 2 rue Lamartine Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 61 29 40 l.mouchetan@aixlesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On March 20, 2026, from 6:30 to 7:30 pm, the library invites you to join us on the 1st floor for an evening of poetry and sharing to celebrate the Printemps des Poètes 2026.

L’événement Libres paroles , une scène ouverte poétique Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-17 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes