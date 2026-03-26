Libro illeggibile ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Bibliothèque Méjanes Allumettes Aix-en-Provence

Libro illeggibile

Samedi 11 avril 2026. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Bibliothèque Méjanes Allumettes 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Inspiré des Libro illeggibile de Bruno Munari, Livre illisible est une exposition hors-normes qui surgit entre les pages et les rayonnages de bibliothèque.

Au gré du hasard et de connexions secrètes, elle propose une expérience à la fois intime et collective du livre comme espace de création, de pensée et de rencontres insoupçonnées. Dans et au-delà des pages, l’exposition invite chacun et chacune à redécouvrir de façon inédite combien la lecture habite nos corps et nos imaginaires, et combien les livres sont plus que jamais fragiles, puissants et vitaux pour le monde d’aujourd’hui. Elle se compose d’éditions d’artistes à découvrir dans les bibliothèques, d’œuvres accessibles en ligne, ainsi que d’installations et de performances présentées lors d’une soirée publique à l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Bibliothèque Méjanes Allumettes 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Inspired by Bruno Munari’s Libro illeggibile, Livre illisible is an unusual exhibition that emerges from the pages and shelves of a library.

L’événement Libro illeggibile Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence