Lichen 11.Avignon Avignon 5 juillet 2025 16:45

Lichen 5 – 24 juillet 11.Avignon Vaucluse

gratuit pour les experts DRAC sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T16:45:00 – 2025-07-05T18:10:00

Fin : 2025-07-24T16:45:00 – 2025-07-24T18:10:00

Lauréat du Grand Prix de littérature dramatique Artcena 2024, Lichen nous plonge dans l’imaginaire d’une petite fille, et dans la lutte acharnée de son père contre leur expulsion de la maison familiale. Refusant de se faire déposséder de son foyer et de son histoire, il tente d’enseigner à sa fille la nécessité de résister.

Récit de combat et de transmission, Lichen donne à voir la vie et la lutte d’une famille dont le monde s’écroule au rythme des pelleteuses qui démantèlent son quartier.

Texte Magali Mougel

Mise en scène Julien Kosellek

Avec Natalie Beder, Ayana Fuentes Uno, Viktoria Kozlova

Création musicale Ayana Fuentes Uno

Scénographie Xavier Hollebecq, Nathalie Savary

Création sonore Cédric Colin

Régie Rose Bruneau

Production Gaspard Vandromme, Manon Sarrailh

Production estrarre Co-production Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, Culture Commune – Scène Nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, Studio Théâtre de Stains Soutiens DRAC Ile-de-France, La Région Ile-de-France, ARTCENA, Le Théâtre Public de Montreuil (CDN), l‘Ecole Auvray-Nauroy, la Mutuelle d’Assurance des Armées.

estrarre est en résidence au Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry de 2022 à 2025.

estrarre est conventionné par le département du Val-de-Marne au titre de l’aide au développement.

Lichen est édité aux Editions Espaces 34.

Lichen est lauréat du Grand Prix de littérature dramatique ARTCENA 2024.

11.Avignon 11 rue Raspail 84000 Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

ensemble théâtral estrarre – Julien Kosellek déracinement resistance

