Lichens à Rennes … le film documentaire sur grand écran Cinéma Arvor Rennes Mercredi 18 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

Un documentaire sur les lichens, trésors de biodiversité issus de la symbiose entre champignons et algues. Capables de tous les exploits, ces organismes n’auront (presque) plus de secrets pour vous.

Film documentaire suivi d’un échange avec la réalisatrice Florence Riou et le scientifique Joël Boustie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T21:00:00.000+01:00

Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



