Lichens à Rennes … le film documentaire sur grand écran, Cinéma Arvor, Rennes

Lichens à Rennes … le film documentaire sur grand écran Mercredi 18 mars, 18h30 Cinéma Arvor Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T21:00:00+01:00
Film documentaire suivi d’un échange avec la réalisatrice Florence Riou et le scientifique Joël Boustie.
Cinéma Arvor 11 rue de Chatillon, 35000 Rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne
Un documentaire sur les lichens, trésors de biodiversité issus de la symbiose entre champignons et algues. Capables de tous les exploits, ces organismes n’auront (presque) plus de secrets pour vous. lichens film
