L’îcone, image de l’invisible place de la Libération Nyons

place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme

Début : 2025-07-21

fin : 2025-07-27

2025-07-21

Exposition d’Henry Gruère à l’Espace Roumanille, Draye de Meyne.

place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 24

English :

Exhibition by Henry Gruère at Espace Roumanille, Draye de Meyne.

« The icon, image of the Invisible »

German :

Ausstellung von Henry Gruère im Espace Roumanille, Draye de Meyne.

« Die Ikone, Bild des Unsichtbaren »

Italiano :

Mostra di Henry Gruère all’Espace Roumanille, Draye de Meyne.

« L’icona, immagine dell’invisibile

Espanol :

Exposición de Henry Gruère en el Espace Roumanille, Draye de Meyne.

« El icono, imagen de lo Invisible

