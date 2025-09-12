Licor Café Saison culturelle Bédée Bédée

La Coustik Bédée Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Le vendredi 12 septembre à 20h30, Lacoustik de Bédée accueille Licor Café dans le cadre de la saison culturelle.

Passionnée de traditions orales, collectées entre la Galice, les Asturies et sa Bretagne natale,

Morgane Le Cuff se fait tour à tour clown, conteuse, chanteuse, accompagnée d’une harpe celtique et de percussions ibériques comme la pandereta ou les cuillères en bois.

Au pas, au trot ou en Gallo, elle nous amène au fond d’un lac pour découvrir les stratagèmes de la fée Viviane afin de séduire Merlin, dans un village perché à Somiedo, ou encore su la mé o un ptit peisson qhi terlusë.

Chatouillant, pinçant, percutant ou effleurant les cordes les plus sensibles de nos âmes, Morgane passe du rire aux larmes en transmettant son amour du jeu et de l’improvisation.

Gratuit. .

La Coustik Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2099070304

