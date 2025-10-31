Licorna show MJC Morlaix

Licorna show MJC Morlaix vendredi 31 octobre 2025.

Licorna show

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Un duo surprenant et inédit entre un pianiste de chair et d’os et une licorne qui évolue en projection vidéo en toute liberté. Licorna nous fait découvrir avec humour les instruments de l’orchestre. Une complicité, qui se passe du langage des mots, s’installe entre les deux personnages.

Un spectacle musical pour petits et grands qui nous transporte d’éclats de rêves en bulles de rire.

Pianiste scène et création musique bande son Patrice Langlois Licorna Eva Marjolaine Langlois

Montage vidéo Sylvie Bozoc Ecriture Langlois Bozoc

Mise en scène Eva Marjolaine Langlois Rêve Box Cie. Sur une idée originale de Sylvie Bozoc

Production Jour Nuit Production

4/10 ans Durée 30 min. 2 séances (14h & 18h)

La MJC accueillera la Compagnie pour une résidence de 4 jours, préalablement à ces deux représentations. .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Licorna show Morlaix a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BAIE DE MORLAIX