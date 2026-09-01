Licorne Festival – Festival du cinéma et des producteurs Place de Verdun Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Licorne Festival – Festival du cinéma et des producteurs

Place de Verdun Cinéma Grand Écran Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-19

Du 19 au 27 septembre 2026, Fontenay-le-Comte accueille la 14e édition de son festival de cinéma, désormais baptisé Licorne Festival.

Installé au cinéma Grand Écran, le festival invite cinéphiles, curieux et familles à partager neuf jours de projections, rencontres et découvertes autour du 7e art. Cette nouvelle édition se décline autour du thème « Demain », avec une programmation mêlant films cultes, grands films d’auteur et créations contemporaines.

Parmi les temps forts :

– des projections et rencontres avec des professionnels du cinéma ;

– une compétition de courts-métrages mettant à l’honneur les talents de demain ;

– une programmation et des animations dédiées au jeune public ;

– le Week-end des Producteurs, du 24 au 27 septembre, pour découvrir celles et ceux qui accompagnent les films de leur création jusqu’au grand écran ;

– des tables rondes (à réserver à l’Office de Tourisme)

– un ciné-concert de clôture, le dimanche 27 septembre.

Pour cette première édition du Week-end des Producteurs, le festival accueillera notamment Hugo Sélignac, fondateur de Chi-Fou-Mi Productions et producteur de nombreux succès du cinéma français.

Une semaine pour voir des films autrement, rencontrer ceux qui les font et partager la passion du cinéma à Fontenay-le-Comte. .

Place de Verdun Cinéma Grand Écran Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

From September 19 to 27, 2026, Fontenay-le-Comte will host the 14th edition of its film festival, now known as the Licorne Festival.

L’événement Licorne Festival – Festival du cinéma et des producteurs Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin