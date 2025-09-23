Licorne Party Colmar
Licorne Party Colmar samedi 7 février 2026.
Licorne Party
15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 13:30:00
fin : 2026-02-07 16:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Plongez dans un univers fantastique et merveilleux !
Grâce aux masques et serre-têtes licorne distribués aux enfants, plongez dans un univers fantastique et merveilleux ! Un atelier maquillage avec paillettes vous sera proposé pour finir de vous métamorphoser. Tentez de gagner des cadeaux licorne ainsi que des entrées à la patinoire de Colmar. Des coloriages licornes seront disponibles à la cafétéria.
Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr
E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr
INFORMATIONS PRATIQUES
Restauration sur place.
Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Masques et serre-têtes dans la limite des stocks disponibles. .
15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr
English :
Immerse yourself in a world of fantasy and wonder!
German :
Tauchen Sie in eine fantastische und wunderbare Welt ein!
Italiano :
Immergetevi in un universo fantastico e meraviglioso!
Espanol :
¡Sumérgete en un universo fantástico y maravilloso!
