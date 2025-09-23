Licorne Party Colmar

Licorne Party

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 13:30:00

fin : 2026-02-07 16:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Plongez dans un univers fantastique et merveilleux !

Grâce aux masques et serre-têtes licorne distribués aux enfants, plongez dans un univers fantastique et merveilleux ! Un atelier maquillage avec paillettes vous sera proposé pour finir de vous métamorphoser. Tentez de gagner des cadeaux licorne ainsi que des entrées à la patinoire de Colmar. Des coloriages licornes seront disponibles à la cafétéria.

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration sur place.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Masques et serre-têtes dans la limite des stocks disponibles. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Immerse yourself in a world of fantasy and wonder!

German :

Tauchen Sie in eine fantastische und wunderbare Welt ein!

Italiano :

Immergetevi in un universo fantastico e meraviglioso!

Espanol :

¡Sumérgete en un universo fantástico y maravilloso!

