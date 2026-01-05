Licornes ! Musée de Cluny Musée national du Moyen Age Paris 5e Arrondissement
Musée de Cluny Musée national du Moyen Age 6 place Paul Plainlevé Paris 5e Arrondissement Paris
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
+1€ de frais de gestion si réservation en ligne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-03-13
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-03-13
Du 10 mars au 12 juillet 2026, le musée de Cluny explore la légende de la licorne à travers les siècles, entre art, symbolisme et fascination universelle.
Musée de Cluny Musée national du Moyen Age 6 place Paul Plainlevé Paris 5e Arrondissement 75005 Paris Île-de-France +33 1 53 73 78 00 contact.muse-moyenage@culture.gouv.fr
English :
From March 10 to July 12, 2026, the Musée de Cluny explores the legend of the unicorn through the centuries, between art, symbolism and universal fascination.
