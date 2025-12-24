Licornes, Vouivres & Dragons…, Musée Courbet Ornans

Licornes, Vouivres & Dragons…

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Avec Mapie Caburet, conteuse et Stann Duguet, violoncelliste, Compagnie A la lueur des contes

Une racontée en musiques pour entrer dans le monde incroyable des animaux fantastiques…

Des Dragons plus vrais que nature, des Licornes qui tutoient les arcs en ciel, et La Vouivre, bien présente encore, il n’y a pas si longtemps, dans les rivières et les lacs de notre Bourgogne-Franche-Comté…

A partir de 6 ans

Durée 45 minutes environ

A l’occasion de la soirée contes organisée par la Ville d’Ornans. Programme complet dès février 2026 sur le site www.ornans.fr .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Licornes, Vouivres & Dragons…

L’événement Licornes, Vouivres & Dragons… Ornans a été mis à jour le 2025-12-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)