Chaque année, la Licra sensibilise plus de 25 000 élèves au racisme, à l’antisémitisme et aux discriminations. Face à la montée des discours de haine, le travail mené avec les enseignants, en particulier les professeurs d’histoire géographie, est plus essentiel que jamais.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger, de confronter les points de vue et de réfléchir ensemble aux enjeux contemporains de l’enseignement de l’histoire.

Animée par Hélène BOUNIOL, Coprésidente de la commission Éducation de la Licra

Programme

14h00 – Alexandre BandeHistorien, écrivain, spécialiste de l’histoire des camps de concentration et de l’antisémitisme en France« L’histoire enseignée avec rigueur et objectivité : un outil nécessaire à la construction d’une conscience citoyenne »

15h00 – Benoît DrouotProfesseur agrégé d’histoire-géographie, cofondateur et vice-président d’ALARMer«Dans un contexte de concurrence mémorielle, faut-il adapter l’enseignement de l’histoire ?»

16h00 – Christine GuimonnetProfesseure d’histoire-géographie, co-présidente de la régionale APHG Versailles, membre du jury du Prix Samuel Paty et du Prix Corrin« Historiciser le fait religieux : comment aborder les religions en cours d’histoire et en spécialité HGGSP ? »

Un temps d’échange est prévu avec les intervenants.

Professionnels de l’éducation, étudiants et citoyens engagés : rejoignez-nous pour un temps d’échange et de réflexion au cœur des enjeux de transmission et de citoyenneté.

Dans le cadre de la semaine parisienne contre le racisme et l’antisémitisme, la LICRA vous invite à participer à une table ronde exceptionnelle le mercredi 25 mars 2026 sur le thème : « L’enseignement de l’histoire pour devenir citoyen »

Le mercredi 25 mars 2026

de 13h30 à 17h30

gratuit

Public adultes.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

https://www.licra.org/reseau-education-licra-conference-lenseignement-de-lhistoire-pour-devenir-citoyen-le-25-mars-a-paris +33145080808 phocq@licra.org



