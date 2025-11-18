L’Idéal Club Le Cèdre Chenôve

L’Idéal Club 20 – 23 décembre Le Cèdre Côte-d’Or

Début : 2025-12-20T20:00:00 – 2025-12-20T23:00:00

Fin : 2025-12-23T20:00:00 – 2025-12-23T23:00:00

L’Idéal Club, LE spectacle culte des 26000 couverts, revient en BFC !

Dans ce music-hall culte pour qui aime l’humour absurde et déjanté, une bande de comédiennes et de comédiens osent les idées les plus folles avec un engagement sans faille. Un dompteur de tente Quechua, des danseurs de ballet en costumes de cartons de déménagement, des trapézistes sans trapèze, des joueurs de batterie, de flûte à bec et de tronçonneuse… Voici quelques-uns des numéros à l’affiche de ce spectacle qui fait pleurer de rire les spectatrices et les spectateurs de la France entière depuis plus de dix ans !

Le Cèdre le cèdre chenove Chenôve 21300 Le Mail Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

