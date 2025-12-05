L’IDEAL CLUB Place Roger Panouse Tournefeuille
L’IDEAL CLUB
Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – 20 EUR
l’Idéal Club, c’est juste pour (se) faire du bien.
Durée 2h30 avec entracte.
Chorégraphies bancales, trapézistes sans trapèze, cartons d’emballage formant une chorale désopilante… Les 26000 créent un music-hall à rire aux larmes dans une ambiance oscillant entre musique rock, satire, burlesque poétique et dévastateur à la Monty Python. Un cabaret idéal de loufoquerie ! 13 .
English :
l’Idéal Club, it’s all about doing (yourself) good.
Duration: 2h30 with intermission.
German :
im Ideal Club geht es nur darum, (sich) etwas Gutes zu tun.
Dauer: 2,5 Stunden mit Pause.
Italiano :
l’Idéal Club, si tratta di fare del bene (a se stessi).
Durata: 2h30 con intervallo.
Espanol :
l’Idéal Club, se trata de hacer (uno mismo) el bien.
Duración: 2h30 con intermedio.
