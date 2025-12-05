L’IDEAL CLUB Place Roger Panouse Tournefeuille

L’IDEAL CLUB Place Roger Panouse Tournefeuille vendredi 5 décembre 2025.

L’IDEAL CLUB

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-06 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05

l’Idéal Club, c’est juste pour (se) faire du bien.

Durée 2h30 avec entracte.

Chorégraphies bancales, trapézistes sans trapèze, cartons d’emballage formant une chorale désopilante… Les 26000 créent un music-hall à rire aux larmes dans une ambiance oscillant entre musique rock, satire, burlesque poétique et dévastateur à la Monty Python. Un cabaret idéal de loufoquerie ! 13 .

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

English :

l’Idéal Club, it’s all about doing (yourself) good.

Duration: 2h30 with intermission.

German :

im Ideal Club geht es nur darum, (sich) etwas Gutes zu tun.

Dauer: 2,5 Stunden mit Pause.

Italiano :

l’Idéal Club, si tratta di fare del bene (a se stessi).

Durata: 2h30 con intervallo.

Espanol :

l’Idéal Club, se trata de hacer (uno mismo) el bien.

Duración: 2h30 con intermedio.

L’événement L’IDEAL CLUB Tournefeuille a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE