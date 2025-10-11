L’idée fait son chemin, un conte décalé et contemporain Montcuq-en-Quercy-Blanc

L’idée fait son chemin, un conte décalé et contemporain Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 11 octobre 2025.

L’idée fait son chemin, un conte décalé et contemporain

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Participation libre

Participation libre

Début : 2025-10-11 20:00:00

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Des chemins, nous en prenons toutes et tous, dehors et en dedans de nous.

Chacun cherche, trouve parfois, cherche encore.

Manquer une balise, c’est souvent se perdre pour mieux se retrouver.

Dans ce spectacle sur le chemin de Compostelle, mélange de seul en scène et de conte, Bernard Dussenne nous invite dans son univers imaginaire quelque peu décalé, ou l’humour et la poésie font bon ménage.

Vous découvrirez, entre autres, la recette pour avaler un km sans indigestion et comment vider sa tête pour alléger son sac!

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 10 01 66 92

English :

We all take paths, outside and inside ourselves.

Each of us seeks, sometimes finds and seeks again.

Missing a signpost often means getting lost, only to find ourselves again.

In this show on the road to Compostela, a mix of one-man show and storytelling, Bernard Dussenne invites us into his slightly offbeat imaginary world, where humor and poetry go hand in hand.

You’ll discover, among other things, the recipe for swallowing a km without indigestion and how to empty your head to lighten your bag!

German :

Wir alle gehen Wege, sowohl draußen als auch in unserem Inneren.

Jeder sucht, findet manchmal und sucht wieder.

Wenn man eine Markierung übersieht, verliert man sich oft, um sich besser wiederzufinden.

In diesem Stück über den Jakobsweg, einer Mischung aus Solo und Märchen, lädt uns Bernard Dussenne in seine etwas schräge Vorstellungswelt ein, in der Humor und Poesie gut zusammenpassen.

Sie werden unter anderem das Rezept entdecken, um einen Kilometer ohne Verdauungsstörungen zu bewältigen, und wie man seinen Kopf leert, um seinen Rucksack leichter zu machen

Italiano :

Tutti prendiamo strade, fuori e dentro di noi.

Tutti cerchiamo, a volte troviamo e cerchiamo di nuovo.

Mancare un cartello significa spesso perdersi, per poi ritrovarsi.

In questo spettacolo sulla strada per Compostela, un mix di one-man show e narrazione, Bernard Dussenne ci invita nel suo mondo immaginario un po’ fuori dagli schemi, dove umorismo e poesia vanno di pari passo.

Scoprirete, tra l’altro, la ricetta per ingoiare un chilometro senza fare indigestione e come svuotare la testa per alleggerire lo zaino!

Espanol :

Todos tomamos caminos, fuera y dentro de nosotros mismos.

Todos buscamos, a veces encontramos y volvemos a buscar.

Perderse una señal suele significar perderse, sólo para volver a encontrarse.

En este espectáculo Camino de Compostela, mezcla de espectáculo unipersonal y cuentacuentos, Bernard Dussenne nos invita a su mundo imaginario, un poco alocado, donde el humor y la poesía van de la mano.

Descubrirá, entre otras cosas, la receta para tragar un kilómetro sin indigestarse y cómo vaciar la cabeza para aligerar la mochila

