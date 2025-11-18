L’idole des petites houles L’Intégral Belley
L’idole des petites houles L’Intégral Belley mardi 18 novembre 2025.
L’idole des petites houles
L’Intégral 422 avenue Hoff Belley Ain
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
abonnés, de 25 ans, demandeurs d’emplois, PMR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
3 pêcheurs d’histoires originaires de l’Ain, ont découvert dans l’Atlantique une bouteille contenant l’histoire d’un poisson rouge du nom d’Eric Tabarly
.
L’Intégral 422 avenue Hoff Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 31 88 lintegral@belley.fr
English :
3 storytellers from the Ain region discovered a bottle in the Atlantic containing the story of a goldfish named Eric Tabarly.
German :
drei Geschichtenfischer aus dem Departement Ain entdeckten im Atlantik eine Flasche mit der Geschichte eines Goldfischs namens Eric Tabarly
Italiano :
3 cantastorie della regione di Ain hanno scoperto nell’Atlantico una bottiglia contenente la storia di un pesce rosso di nome Eric Tabarly
Espanol :
3 narradores de la región de Ain descubrieron en el Atlántico una botella que contenía la historia de un pez de colores llamado Eric Tabarly
L’événement L’idole des petites houles Belley a été mis à jour le 2025-04-18 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier