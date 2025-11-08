L’Idole des Toutes Petites Houles par la Cie La Toute Petite Cie Médiathèque de Mâcon Mâcon

L’Idole des Toutes Petites Houles par la Cie La Toute Petite Cie

Médiathèque de Mâcon 23 rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 10:30:00

En partenariat avec le festival Les symphonies d’automne #32

L’Idole des Toutes Petites Houles par la Cie La Toute Petite Cie.

Ouverture des portes 15 min avant spectacle.

Durée 30 mn, dès 3 ans.

L’Idole des Toutes Petites Houles par la Cie La Toute Petite Cie.

Bourg-en-Bresse (Pop-up, Ombres & Musique).

L’Idole des houles est un hommage théâtral et musical à Éric Tabarly. Un spectacle qui raconte cet homme hors du commun qui conjugue exploits, coups du sort, sans oublier son amour pour son bateau, le Pen Duick . Avec deux artistes, une voile, un navire et de la musique live, ce spectacle embarque le public dans une expérience sensorielle et une virée historique mêlant humour, improvisation et narration.

Écriture, mise en scène Greg Truchet.

Compositions musicales Greg Truchet, Fred Gardette.

Distribution Greg Truchet, Fred Gardette.

Technique autonome. Durée 30 mn.

Création lumière Nicolas Galliot Scénographie Claire Jouët-Pastré. Costumes Pauline Gauthier. .

Médiathèque de Mâcon 23 rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

