Liens sensibles Baluscule (veillée participative) La Tannerie Avallon

Liens sensibles Baluscule (veillée participative)

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Baluscule une veillée participative pour réveiller la parole et le partage

Et si nous prenions le temps de nous retrouver, simplement, autour de la parole ? Baluscule vous invite à une soirée conviviale où chacun devient acteur d’un moment collectif unique. Conte, chanson, poème, histoire personnelle, anecdote du quotidien tout a sa place dans cette veillée participative animée par la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne.

Pas besoin d’être artiste ou comédien pour participer. L’essentiel est d’avoir envie de partager ce qui vous tient à cœur ou simplement d’écouter les autres dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Cette rencontre intergénérationnelle célèbre la richesse des récits de vie, la transmission orale et les talents cachés de notre territoire.

Baluscule s’inscrit dans le projet Liens sensibles porté par l’association Pourquoi pas ?, qui valorise la parole des habitants de l’Avallonnais et tisse du lien social en milieu rural à travers la culture et les arts. Un moment authentique de convivialité où se mêlent tradition et créativité, écoute et expression, pour redécouvrir le plaisir d’être ensemble.

Venez comme vous êtes, avec votre voix, vos souvenirs ou simplement votre présence. La veillée vous attend. .

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 37 59 01 contact@pourquoipas.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Liens sensibles Baluscule (veillée participative)

L’événement Liens sensibles Baluscule (veillée participative) Avallon a été mis à jour le 2026-01-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)