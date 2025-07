Atelier origami au Lieu Commun avec 15e en fête Lieu Commun Paris

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août. Dans ce cadre, La médiathèque Marguerite Yourcenar vous propose d’explorer les techniques traditionnelles japonaises de pliage du papier, pour créer des formes élégantes et poétiques dans cet atelier d’origami. Encadré par un animateur passionné, il s’adresse à tous les niveaux, du débutant curieux à l’amateur désireux de perfectionner son savoir-faire.

Au programme : explications pas à pas, conseils pratiques et réalisation d’objets variés (fleurs, animaux, formes géométriques) à emporter chez soi. Un moment de calme, de concentration et d’émerveillement, parfait pour stimuler la créativité et se détendre.

Découvrez la magie du papier plié lors de cet atelier origami au Lieu Commun, une invitation à la créativité et à la patience pour petits et grands. Apprenez à transformer une simple feuille en véritable œuvre d’art !

Le vendredi 25 juillet 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Tout public.

Lieu Commun 41 avenue Bartholomé 75015 Paris