Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent le 15e en fête du 18 juin au 31 août. Dans ce cadre, l’association Solidarité, Prévention et Éducation par le Sport (Spesport) vous invite à vivre un moment de partage autour de parties de jeux de société et de jeux vidéo.

Vous aurez à disposition de nombreux jeux de société, jeux vidéo ou encore jeux d’échecs afin de vivre un moment de convivialité en famille ou entre amis.

Que vous soyez seul ou accompagné, venez jouer et partager un instant chaleureux dans une ambiance festive.

Le samedi 19 juillet 2025

de 10h30 à 12h30

Le samedi 21 juin 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit Tout public.

Lieu Commun 41, avenue Albert Bartholomé 75015 Paris

