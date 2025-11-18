Lieu d’Accueil Enfant Parent Bibliothèque Château-Salins

Lieu d’Accueil Enfant Parent Vendredi 12 décembre, 15h00 Bibliothèque Moselle

gratuit

Début : 2025-12-12T15:00:00 – 2025-12-12T17:30:00

Fin : 2025-12-12T15:00:00 – 2025-12-12T17:30:00

Un espace convivial pour :

✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants

✨ Partager des moments complices

✨ Rencontrer d’autres parents

☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.

On vous attend avec le sourire !

Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

Bibliothèque 4 rue des Braisettes Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

