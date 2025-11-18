Lieu d’Accueil Enfant Parent Bibliothèque Château-Salins
Lieu d’Accueil Enfant Parent Vendredi 12 décembre, 15h00 Bibliothèque Moselle
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T15:00:00 – 2025-12-12T17:30:00
Fin : 2025-12-12T15:00:00 – 2025-12-12T17:30:00
Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11
Bibliothèque 4 rue des Braisettes Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est
