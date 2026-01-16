Lieu d’Accueil Enfants et Parents : CARAM’BULLE Centre des Marais Vern-sur-Seiche Lundi 26 janvier, 09h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Lieu de partage, de jeu et d’épanouissement pour parents et enfants de 0 à 6 ans

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) Caram’bulle offre un cadre

chaleureux et convivial aux familles.

Situé à l’Espace Bel Air, dans la ludothèque, cet espace gratuit et ouvert à

tous, sans inscription, est conçu pour offrir aux parents et enfants de 0 à 6 ans un lieu de partage, de jeu et d’épanouissement.

Soutenu par la CAF, le LAEP est pensé comme un espace de rencontres et

d’échanges. Les parents peuvent y jouer avec leurs enfants, échanger avec

d’autres familles, se détendre et bénéficier d’un accompagnement bienveillant par des professionnels et bénévoles.

Pour les enfants, c’est une opportunité d’explorer, de jouer, de découvrir de

nouvelles expériences et de rencontrer d’autres enfants dans un cadre sécurisé et stimulant.

Le LAEP est ouvert tous les lundis de 9h30 à 11h30, à l’exception du 2e lundi des vacances scolaires et du mois d’août. Le service est proposé par le Centre Social et Culturel des Marais, en partenariat avec la Crèche Berlingot.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T11:30:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr 02 99 62 83 27 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



