Lieu d’Accueil Enfants et Parents : CARAM’BULLE, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Lieu d’Accueil Enfants et Parents : CARAM’BULLE Lundi 16 février, 09h30 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T09:30:00+01:00 – 2026-02-16T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-16T09:30:00+01:00 – 2026-02-16T11:30:00+01:00

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) Caram’bulle offre un cadre

chaleureux et convivial aux familles.

Situé à l’Espace Bel Air, dans la ludothèque, cet espace gratuit et ouvert à

tous, sans inscription, est conçu pour offrir aux parents et enfants de 0 à 6 ans un lieu de partage, de jeu et d’épanouissement.

Soutenu par la CAF, le LAEP est pensé comme un espace de rencontres et

d’échanges. Les parents peuvent y jouer avec leurs enfants, échanger avec

d’autres familles, se détendre et bénéficier d’un accompagnement bienveillant par des professionnels et bénévoles.

Pour les enfants, c’est une opportunité d’explorer, de jouer, de découvrir de

nouvelles expériences et de rencontrer d’autres enfants dans un cadre sécurisé et stimulant.

Le LAEP est ouvert tous les lundis de 9h30 à 11h30, à l’exception du 2e lundi des vacances scolaires et du mois d’août. Le service est proposé par le Centre Social et Culturel des Marais, en partenariat avec la Crèche Berlingot.

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299628327 http://www.centredesmarais.asso.fr https://www.facebook.com/CentredesMarais/;https://www.instagram.com/centre_des_marais/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 62 83 27 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}]

Lieu de partage, de jeu et d’épanouissement pour parents et enfants de 0 à 6 ans jeu parentalité enfant bébé motricité convivialité rencontres écoute partage expériences

Centre des Marais