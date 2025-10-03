Lieu d’Accueil Enfants-Parents Manhoué Salle des fêtes Manhoué

Lieu d’Accueil Enfants-Parents Manhoué Salle des fêtes Manhoué vendredi 3 octobre 2025.

Lieu d’Accueil Enfants-Parents Vendredi 3 octobre, 15h00 Manhoué Salle des fêtes Moselle

gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:30:00

Fin : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T17:30:00

Où ? Manhoué, salle des fêtes

Quand ? Vendredi 3 octobre

Horaires : 15h → 17h30

Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

Un espace convivial pour :

✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants

✨ Partager des moments complices

✨ Rencontrer d’autres parents

☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.

On vous attend avec le sourire !

Manhoué Salle des fêtes manhoué Manhoué 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

Bienvenue au Lieu d’Accueil Enfants-Parents