Lieu d’Accueil Enfants-Parents Samedi 13 décembre, 08h45 Multi-accueil » Anis & Diabolo » Moselle

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T08:45:00 – 2025-12-13T11:15:00

Fin : 2025-12-13T08:45:00 – 2025-12-13T11:15:00

Un espace convivial pour :

✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants

✨ Partager des moments complices

✨ Rencontrer d’autres parents

☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.

On vous attend avec le sourire !

Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

Multi-accueil » Anis & Diabolo » 34 rue Clémenceau – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est

Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit